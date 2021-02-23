Real Sociedad, bir Avrupa ülkesi olan İspanya devletinin önde gelen futbol sporu kulüplerinden biridir. Bu futbol takımının futbol maçlarını yaptığı stadyum ise Estadio Anoeta stadyumudur. İspanya'nın Donostia kentinde yer almakta olan Stadyum, sahip olduğu konum bakımından önemli bir özellik taşımaktadır.

Real Sociedad Stadı'nın adı nedir?

1993 yılında açılan ve İspanyanın önemli futbol kulüplerinden biri olan Real Sociedad takımının adıyla anılan stadın adı Estadio Anoeta Stadyumudur. Doğal çim yapısına sahip olan stadyumlar arasında yer almaktadır.

Real Sociedad Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Estadio Anoeta Stadyumu, İspanya'nın Donostia şehrinin sınırları içerisinde yapımı gerçekleştirilmiş olan çok amaçlı bir stadyum olma özelliği taşımaktadır. Bu stadyumda genel olarak futbol müsabakaları gerçekleştirilmektedir. Stadyumun merak edilen seyirci kapasitesi ise 32.000 kişiliktir. Bu kapsamda 32.000 futbol severin, gerçekleştirilen maçları rahat ve konforlu bir şekilde izlemesine olanak sağlayacak bir atmosfer barındırmaktadır.

İspanya'nın önde gelen futbol kulüpleri arasında kendisine yer edinmiş olan Real Sociedad futbol takımı, iç saha maçlarını Estadio Anoeta Stadyumunda oynamaktadır. Bu kapsamda Real Sociedad futbol takımının düzenlediği iç saha maçlarını izlemek isteyen takım taraftarları bu stadyumda ağırlanmaktadır.

Estadio Anoeta Stadyumunun sahip olduğu sahanın öne çıkan en önemli özelliği ise tribünlerin futbolculara bir hayli yakın olmasıdır. Bu sayede, Real Sociedad futbol takımının taraftarı, rakip takımı rahatça baskı altına alabilme olanağına sahiptir.