Real Sociedad - Eibar (CANLI)

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Sociedad - Eibar ile karşılaşıyor. Bu karşılaşmayı D-Smart youtube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

30 Kasım 2019, Cumartesi 18:06 Son Güncelleme:
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Real Sociedad - Eibar (CANLI)

La Liga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin 6. sırasında yer alan ve üst sıraları zorlayan Real Sociedad, Estadio de Anoeta Stadı'nda ligin 16. sırasında bulunan Eibar'ı konuk ediyor.

Bu maçın canlı yayınını buradan takip edebilirsiniz. 

REAL SOCIEDAD - EIBAR MAÇININ 11'LERİ

Real Sociedad: Remiro - Zaldua, D.Llorente, A.Elustondo, Monreal - Zubeldia, Merino - Portu, Odegaard, Oyarzabal - Willian Jose.

Eibar: Dmitrovic - De Blasis, Oliveira, Ramis, Jose Angel - Diop, Escalante - Pedro Leon, Orellana, Inui - Charles.

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