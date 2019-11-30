Real Sociedad - Eibar (CANLI)

La Liga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin 6. sırasında yer alan ve üst sıraları zorlayan Real Sociedad, Estadio de Anoeta Stadı'nda ligin 16. sırasında bulunan Eibar'ı konuk ediyor.
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REAL SOCIEDAD - EIBAR MAÇININ 11'LERİ
Real Sociedad: Remiro - Zaldua, D.Llorente, A.Elustondo, Monreal - Zubeldia, Merino - Portu, Odegaard, Oyarzabal - Willian Jose.
Eibar: Dmitrovic - De Blasis, Oliveira, Ramis, Jose Angel - Diop, Escalante - Pedro Leon, Orellana, Inui - Charles.