Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos, Almanya ile oynanan maçın ardından sakatlandı. Real Madrid kulübü tarafından da sakatlığı doğrulanan Sergio Ramos'un ligde oynanacak Villarreal ve Alaves maçları ile birlikte Inter deplasmanında görev yapamayacağı öğrenildi

Sergio Ramos bu sezon kulüp ve Milli Takım adına 16 resmi maçta oynayıp 5 gol atmıştı