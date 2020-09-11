Tottenham forması giyerken, 2013 yılında Real Madrid tarafından 100 milyon Euro transfer bedeli ödenen Gareth Bale, dönemin en pahalı oyuncusu olmuştu. Ancak aradan geçen yıllar sonunda Galli oyuncu, Eflatun-Beyazlı ekip tarafından adeta istenmeyen adam ilan edildi. 31 yaşındaki yıldız, özellikle son dönemdeki tavırları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Bale’ın bileti resmen kesildi.

United devrede

Uluslar Ligi’nde, Galler Milli Takımı forması altında 135 dakika sahne alan Bale, Madrid’e döndükten sonra hiçbir sorunu olmamasına rağmen sakatlığını bahane edip, idmana çıkmadı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid’in, yıldız oyuncuyu kadrosundan çıkarabilmek için beklediği bonservis bedelini 22 milyon Euro’ya kadar düşürdüğü ortaya çıktı. Yıldız sağ kanat oyuncusu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın devrede olduğu konuşuluyor