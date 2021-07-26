Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, Machester United'a transfer olmaya çok yakın.

Kırmızı Şeytanlar'ın Varane için 50 milyon euro karşılığında Real Madrid ile anlaştığı öğrenildi. İngiliz devinin kısa süre içinde transferi açıklaması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcunun Manchester temsilcisiyle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. Raphael Varane'nın hafta içerisinde İngiltere'ye giderek takımın yeni sezon kampına katılacağı iddia edildi.









31 lig maçında 2 gol attı

Tecrübeli defans oyuncu 2011 yılından beri kadrosunda bulunduğu Real Madrid ile geçtiğimiz sezon 31 İspanya La Liga maçında 2 gole imza attı.