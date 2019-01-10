Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale'in kulüp yönetimi tarafından para cezasına çarptırıldığı iddia edildi.

İspanya'da yayım yapan El Confidencial gazetesinin haberine göre sakat olduğu için tribünden takip ettiği Real Sociedad maçının 78'inci dakikasında stadyumu terk eden Bale'e yönetim yaptırım uyguladı.

La Liga devinin disiplin kurallarında maç kadrosunda yer almayan oyuncuların da stattan takımla birlikte ayrılması ve gerek maç öncesi gerekse de sonrasında takım arkadaşlarının yanında olması gerekiyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler