İspanyol devi Real Madrid, PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için tüm imkanlarını zorluyor. Mbappe'nin, Fransız kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. 22 yaşındaki futbolcunun, Real'de forma giymek istediği konuşuluyor. Los Galacticos, Mbappe için 160 milyon Euro'luk bir teklif yapmış ancak karşı tarafı ikna edememişti.

Bugün transfer dönemi bitecek ve Real'in, son ana kadar vazgeçmeyeceği kesin. Lionel Messi'yi kadrosuna katan ve Mbappe'yi kolay kolay bırakmak istemeyen Fransızlar'ın, Real'in önüne iki seçenek sunduğu bildirildi. İlki; 200 milyon Euro nakit ya da 180 milyon Euro artı İspanyol kulübünden yıldız bir oyuncu almak. Bu oyuncunun da Eden Hazard olduğu iddia ediliyor.