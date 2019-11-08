İşte manşetler

EL PAİS: Real Madrid, Galatasaray'ı süpürdü. MARCA: Bale ve James olmasa ne yazar. AS: Bernabeu'da zengileştirilmiş uranyum bulundu: Rodrygo... MUNDO DEPORTİVO:

Real, Galatasaray'ı kolay geçti. DİARİO GOL: Real Madrid'e huzur veren galibiyet. L'EQUİPE: Rodrygo ve Benzama Galatasaray'ı bitirdi. SO FOOT: Real Madrid, Galatasaray karşısında canlandı. QUEST: Benzama ve Rodrygo Galatasaray'a yetti. ABC: Real'in karşısında bir rakip olmadığını söylememiz gerekecek. FOXSPORT MEKSİKA:

Real Madrid Bernabeu'da Galatasaray'ı ezdi.

(Sabah)