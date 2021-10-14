Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen Real Madrid'in radarında genç Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni var. Ancak İspanyol ekibi genç futbolcuyu takıma katmak istiyorsa 60 Milyon Euro gibi bir bedeli kasasından çıkarmak durumunda kalabilir.

Marca'da yer alan habere göre Real Madrid, orta sahasını güçlendirmek için Monaco forması giyen 21 yaşındaki Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak istiyor.

Tchouameni'nin formasını giydiği Monaco ise oyuncunun transferinden 60 Milyon Euro civarı bir miktarı kasasına koymak istiyor.







