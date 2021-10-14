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Real Madrid'in hedefi Aurelien Tchouameni

Avrupa'nın büyük kulüplerinin kadrosuna katmak için uğraştığı Aurelien Tchouameni için Real Madrid de devreye girdi. Monaco futbolcu için 60 Milyon Euro bonservis istiyor.

14 Ekim 2021, Perşembe 13:46 Son Güncelleme:
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Real Madrid'in hedefi Aurelien Tchouameni

Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen Real Madrid'in radarında genç Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni var. Ancak İspanyol ekibi genç futbolcuyu takıma katmak istiyorsa 60 Milyon Euro gibi bir bedeli kasasından çıkarmak durumunda kalabilir.

Marca'da yer alan habere göre Real Madrid, orta sahasını güçlendirmek için Monaco forması giyen 21 yaşındaki Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak istiyor.

Tchouameni'nin formasını giydiği Monaco ise oyuncunun transferinden 60 Milyon Euro civarı bir miktarı kasasına koymak istiyor.


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