Real Madrid son 8 resmi maçını kazandı!

Üst tura çıkmayı garantileyen iki ekibin maçında Real Madrid sahasında İtalya devi Inter ile karşılaşacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadelenin başlama saati 23.00.

Ev sahibi takımda Ceballos, Benzema ile Bale misafir takımda Darmian, Vrij, Correa, Kolarov, Ranocchia sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.

Real Madrid geride kalan 5 hafta da tek yenilgi alırken gözler Vinicius Junior’ın üzerinde olacak. Bu sezon gösterdiği performansla takımın kilit ismi haline gelirken 19 maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı. İspanya ekibi çıktığı son 8 resmi maçta puan kaybı yaşamadı.

Oran Analizi

Real Madrid için ilk yarıda rakiplerine 2.9 oran verildiği toplam 5 maçta hiç ilk yarısını kaybetmedi.

Inter için ilk yarı galibiyetine 2.9 oran verildiği toplam 3 maçta hiç ilk yarıyı ve ikinci yarı galibiyetine 2.7 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kazanamadı.

Inter için 1.5 üst oranı 1.11 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 1.5 üst bitti.











