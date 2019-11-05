Real Madrid'in Galatasaray'a attığı goller!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Real Madrid'in yıllar boyunca Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Galatasaray'a karşı bulduğu golleri izliyoruz...
Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk müsabakalarına 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa'da çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar uzatmalarda Mario Jardel'in attığı altın golle kazanmış ve kupaya uzanan taraf olmuştu.
Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 8 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 5 kez sahadan galip ayrıldı. Aslan, Madrid kalesine 10 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü.İşte Real Madrid'in yıllar boyunca Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Galatasaray'a karşı bulduğu golleri izliyoruz...