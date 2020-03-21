Real Madrid'in eski başkanı Sanz corona virüsten vefat etti

Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip corona virüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Lorenzo Sanz'ın corona virüs testlerinin pozitif çıktığı 17 Mart tarihinde açıklanmıştı.

21 Mart 2020, Cumartesi 23:52 Son Güncelleme:
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Real Madrid'in eski başkanı Sanz corona virüsten vefat etti

Son Dakika Haberi Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip corona virüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Sanz'ın corona virüs testlerinin pozitif çıktığı 17 Mart tarihinde açıklanmıştı.

Lorenzo Sanz, Florentino Perez'den önce 1995-2000 yılları arasında Real Madrid başkanı olarak görev yapmıştı. Sanz sözü geçen dönemde Fenerbahçe'den Elvir Balic'i transfer etmişti.

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