Real Madrid'de bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Belçikalı yıldız Eden Hazard'ın 16 mart tarihinde oynanacak Atalanta maçına yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Takımla antrenmanlara başlayan yıldız isim maçlarda oynamaya hazır görünüyor ancak Zidane oyuncusunun sakatlığının nüksetmesini istemediği için Hazard'a çok yüklenmeyecek.

Mundo Deportivo'nun haberine göre asıl hedef Hazard'ın 16 mart tarihinde oynanacak olan Atalanta maçına hazır hale gelmesi. Ancak 30 yaşındaki futbolcu bu cumartesi oynanacak Elche karşılaşmasında azda olsa süre alabilir.

Tekrar sakatlanması istenmiyor

Son kararı teknik direktör Zidane verecek ancak tecrübeli teknik adam Hazard'ın geçirdiği sakatlıklar nedeniyle oldukça endişeli. Bu yüzden Fransız teknik adam riske girmek istemiyor.

Hazard bu sezon LaLiga'da yalnızca 8 maçta forma giyebilmiş durumda.