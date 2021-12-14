Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman stoper Antonio Rüdiger'in İngiliz ekibindeki geleceği merak ediliyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Antonio Rüdiger, Chelsea ile uzun süredir yeni sözleşme için görüşmelere devam ediyor. Ancak iki taraf arasında henüz anlaşma yakın gözükmüyor.

İspanyol devi Real Madrid oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yaparken, Alman ekibi Bayern Münih ise oyuncunun talep ettiği yüksek maaşı ödemeye sıcak bakmıyor.

Bu sezon 24 maça çıkan futbolcu 2 gol ve 4 asistlik performans göstermiş durumda



