MENÜ

Real Madrid'e efsane Raul geliyor!

Real Madrid'den ayrılma kararı alan Zidane'ın yerine kulübün bir başka efsanesi Raul en güçlü aday olarak gösteriliyor. Diğer isimler ise Löw, Ancelotti ve Allegri...

17 Mayıs 2021, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Real Madrid'e efsane Raul geliyor!

İspanyol devi Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın, takımdan ayrılacağı öğrenilmişti. Zihinsel anlamda yıpranan Zidane'ın, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala noktayı koyacağı bildirilmişti.

Marca Gazetesi, Fransız hocanın yerine geçebilecek adayların; Everton'dan Carlo Ancelotti, Juventus'un eski hocası Max Allegri, EURO 2020 sonrası Alman Milli Takımı'ndan ayrılacak Joachim Löw ve Real'in B Takımı Castilla'yı çalıştıran Raul Gonzalez olduğunu yazdı.

Bu isimler arasında en güçlü adayın, kulübün Zidane gibi efsane ismi olan ve alt yapısından yetişen Raul olduğu belirtildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...