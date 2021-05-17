İspanyol devi Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın, takımdan ayrılacağı öğrenilmişti. Zihinsel anlamda yıpranan Zidane'ın, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala noktayı koyacağı bildirilmişti.

Marca Gazetesi, Fransız hocanın yerine geçebilecek adayların; Everton'dan Carlo Ancelotti, Juventus'un eski hocası Max Allegri, EURO 2020 sonrası Alman Milli Takımı'ndan ayrılacak Joachim Löw ve Real'in B Takımı Castilla'yı çalıştıran Raul Gonzalez olduğunu yazdı.

Bu isimler arasında en güçlü adayın, kulübün Zidane gibi efsane ismi olan ve alt yapısından yetişen Raul olduğu belirtildi.