Real Madrid’e 13 yaşında 2.18’lik yetenek!

Real Madrid gerçekten az bulunan genç bir yeteneği kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Real Madrid, 13 yaşındaki 2.18’lik Kanadalı basketbolcu Olivier Roux’yu U13 Castelldefel Uluslararası Turnuvası için kadrosuna kattı.

Marca‘nın haberine göre bu turnuva çocuk yaştaki yetenek için bir deneme dönemi olacak.

İspanyol devi Roux’da potansiyel görürse oyuncuyu altyapı kadrosuna alacak. Kanadalı genç yetenek geçen La Mancha, İspanya’da oynanan NBA Jr. Turnuvası’nda yetenekleriyle önemli etki yapmıştı.

Kendisini sahada izleyen Joel Embiid attığı bir tweet’te sahada rakiplerine dalaşacak kadar hırslı bir oyuncu olduğunu belirtmişti.

Castelldefels turnuvası 17-21 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanacak.

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