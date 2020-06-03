İspana La Liga ekiplerinden Real Madrid, Chelsea ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılmayı planlayan Willian'ı kadrosuna katmaktan vazgeçti.

Chelsea ile anlaşma sağlayamayan ve Arsenal ile Tottenham'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Willian için birçok takım talepleri nedeniyle geri adım atma yoluna gidiyor.

The Mirror'a göre de Real Madrid, oyuncu ile ilgilendi fakat Zinedine Zidane, oyuncunun 3 yıllık sözleşme talebine ret cevabını verdi.