Real Madrid'den Willian'ın taleplerine ret
İspanyol devi Real Madrid, yaz transfer döneminde Chelsea'den ayrılarak serbest oyuncu konumunda olacak Willian'ın 3 yıllık sözleşme talebini reddetti. Bu süreçte Willian ile ilgilenen birçok takım, oyuncunun sunduğu şartlar nedeniyle transferden vazgeçme yoluna gittiler.
İspana La Liga ekiplerinden Real Madrid, Chelsea ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılmayı planlayan Willian'ı kadrosuna katmaktan vazgeçti.
Chelsea ile anlaşma sağlayamayan ve Arsenal ile Tottenham'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Willian için birçok takım talepleri nedeniyle geri adım atma yoluna gidiyor.
The Mirror'a göre de Real Madrid, oyuncu ile ilgilendi fakat Zinedine Zidane, oyuncunun 3 yıllık sözleşme talebine ret cevabını verdi.