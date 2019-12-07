Real Madrid'den üst üste 4. galibiyet

Real Madrid, La Liga'nın 15. haftasında Espanyol'u Varane ve Benzema'nın golleriyle 2-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

07 Aralık 2019, Cumartesi 23:47
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Real Madrid'den üst üste 4. galibiyet

La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Espanyol’u 2-0 yendi. Ev sahibi takımın galibiyet golleri Fransız futbolcularından gelirken, 38. dakikada Raphael Varane, 79. dakikada da Karim Benzema rakip ağları havaladırdı.

Eflatun beyazlılarda defans oyuncusu Ferland Mendy, 82. dakikada çift sarı karttan oyun dışında kaldı.

Real Madrid’de sakat olan Eden Hazard, Gareth Bale, Marcelo, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Marco Asensio ile teknik direktör Zinedine Zidane’ın tercihiyle Nacho Fernandez ve Mariano Mejia kadroda yer almadı.

La Liga’da son 4 haftadır galip gelen Real Madrid puanını 34’e çıkararak, maç fazlasıyla Barcelona’nın (31) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Espanyol ise 9 puanla 19. sırada kaldı.

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