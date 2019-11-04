Son iki sezonda hayal kırıklığı yaratan Real Madrid, Manchester City'nin İngiliz yıldızı Raheem Sterling için bomba bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Real Madrid, İngiltere'nin Kosova ve Karadağ maçlarına temsilci yollamaya karar verdi.

Geçtiğimiz transfer döneminde de Madrid genel müdürü Jose Angel Sanchez, Sterling'i transfer etmek istemiş ancak başarısız olmuştu.

Manchester City ve menajer Pep Guardiola, 30 yaşındaki Gareth Bale'i takımda görmeyi çok da istemiyor.

Bu gelişmelerin ışığında Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Gareth Bale'in takımda kalması durumunda PSG'nin Neymar'a ödediği 198 milyon pounda yakın bir bonservis bedeliyle Rahem Sterling'i İspanya'ya getirmek istiyor.

Haberin fotoğrafları için tıklayın MTV EMA Ödül gecesi kıyafetleri dikkat çekti