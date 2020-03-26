Corona virüs son dakika haberi: Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

İtalya'nın ardından en çok kayıp veren ülke ise İspanya olarak dikkat çekiyordu. Virüsle mücadelede başkent ekibi Real Madrid'den dev bir adım geldi. Eflatun-Beyazlılar, Santiago Bernabau Stadı'nın sağlık ekipmanları için bir merkez haline geleceğini açıkladı.

Statta toplanacak malzemeler İspanya hükümetinin kontrolünde ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına gönderilecek.



