İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, yaz transfer sezonu için şimdiden çalışmalara başladı. Eflatun-Beyazlılar’ın hedefindeki ismin ise İngiltere Premier Lig devi Liverpool’un yıldızı Sadio Mane’nin olduğu öğrenildi. Sezon sonunda Gareth Bale ve James Rodrigues ile yollarını ayırmayı hedefleyen Başkent ekibinin 150 milyon Euro’yu (1 milyar TL) gözden çıkardığı öğrenildi.

Real’in hedefinin ise gelecek sezon Eden Hazard-Benzema-Sadio Mane’den oluşan hücum üçlüsünü kurmak olduğu bildirildi.

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