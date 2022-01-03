Bu sezon Atalanta formasıyla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı. Real Madrid ve bir çok Avrupa devi 23 yaşındaki milli yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

En ciddi talip Real Madrid!

Gelecek sezon transfere büyük bir bütçe ayıran Real Madrid savunmada yaşadığı krizi Merih Demiral ile çözmek istiyor. Carlo Ancelotti Madrid yönetiminden gelecek sezon Merih Demiral'ın transfer edilmesini istedi.

Bonservisi Juve'de!

Bu sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın bonservisi Juventus'ta ancak Atalanta 27 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak Merih Demiral transferinden büyük kazanç elde etmek istiyor.

Sezonun ilk yarısına damga vurdu!

Hem Serie A hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla kariyerinin en formda günlerini geçiren Merih Demiral attığı gollerle de Atalanta'ya katkı sağladı. 1.90 boyundaki stoper 19 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun bu performansı Atalanta taraftarının da kısa sürede sevgilisi haline gelmesini sağladı.

Kısa sürede Atalanta taraftarının sevgilisi haline gelen Merih Demiral'ın posteri tribünlerde yükselirken... Atalanta taraftarı milli futbolcuya "General" lakabı taktı.

Şampiyonlar Ligi'nde gol attı!

A Milli Takım'ın değişmez isimlerinden olan 23 yaşındaki stoper Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 maçta forma giyerek 1 de gol attı. Merih Demiral ayrıca Manchester United deplasmanında attığı golle Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Merih Demiral Juventus'tan eksi takım arkadaşı Ronaldo ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United - Atalanta maçında sık sık karşı karşıya gelmişti.

3 talip daha var!

Real Madrid dışında Premier Lig'den Chelsea ve Newcastle United ile İtalya Ligi'nden Napoli de Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için sıraya giren kulüpler. Daha önce Premier Lig'de Leicester City ve Manchester United da Merih Demiral için transfer girişiminde bulunmuştu.

Juventus 18 milyon Euro ödemişti!

Kariyerine Fenerbahçe 'de başlayan ve daha sonra Alcanenense'nin yolunu tutan Merih Demiral, Sporting Lizbon ve Alanyaspor formaları giymişti. Sassuolo genç yıldızı 8.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmış, 1 sezon sonra ise Juventus 18 milyon Euro ödeyerek Merih Demiral'ı transfer etmişti.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL



