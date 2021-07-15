İspanyol devi Real Madrid'de yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, kariyeri düşüşe geçen Marco Asensio'yu yeniden eski günlerine döndürebileceğine inansa da başkan Florentino Perez, buna imkan sağlayacak gibi durmuyor. Başkanın yaz transfer döneminde Marco Asensio'yu satmak istediği aktarılıyor.

Real Madrid ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Asensio ile İtalyan ve İngiliz takımlarının ilgilendiği belirtilirken Real Madrid'in transfer adına 40 milyon Euro'luk bir bonservis talep ettiği belirtiliyor. Bugüne kadar Real Madrid forması altında 193 maça çıkan Asensio, 37 gol atarken 22 de asist yaptı.