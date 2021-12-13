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Real Madrid'den kura çekimine tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tekrarlanan kura sonrasında Paris Saint-Germain ile eşleşen Real Madrid, kura çekimi esnasında yaşananlara tepki gösterdi.

13 Aralık 2021, Pazartesi 19:30 Son Güncelleme:
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Real Madrid'den kura çekimine tepki

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekiminde ilk olarak Benfica ile eşleşen ancak yapılan hata sonrasında tekrarlanan kura çekiminde PSG ile eşleşen Real Madrid, yaşananlara tepki gösterdi.

Real Madrid TV'ye kura çekiminde yaşananlar ile ilgili konuşan Real Madrid'in Kurumsal İlişkiler Direktörü Emilio Butragueno, yaşananları "çekilişi takip eden milyonlarca taraftarı hesaba katarsanız, şaşırtıcı, üzücü ve anlaşılması çok zor" olarak nitelendirdi.

PSG eşleşmesini de değerlendiren Butragueno, "Bu rekabetin kulüp ve taraftarlar için ne anlama geldiğinin farkındayız. PSG oyuncularının kalitesinin farkındayız. Takımın iki harika maç oynayacağına inanıyoruz. Futbol için harika olacaktır." ifadelerinde bulundu.


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