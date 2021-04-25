UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya LaLiga'daki şampiyonluk iddiasının sürdüren Real Madrid, yeni sezonun transfer çalışmalarında da etkin durumda. Önümüzdeki yaz transferde faal olmayı hedefleyen Real Madrid'in Milan forması giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği belirtildi.

Fichajes'in haberine göre Real Madrid'de transfer komitesi, Hakan Çalhanoğlu'nun durumu ile yakından ilgileniyor. Milan ile olan sözleşmesinin sonuna gelen milli yıldızımız, kulübüyle yaptığı kontrat uzatma görüşmelerinde olumlu bir sonuca ulaşamamış durumda.





Yıllık 5 milyon Euro'luk maaş talebi olduğu belirtilen Hakan Çalhanoğlu ile Fransız devi PSG ve İtalya Serie A'da yeni sezondaki şampiyonluk yarışında bu kez hata yapmak istemeyen Juventus da ilgilenmekte.