İspanyol devinde Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Eden Hazard'ın takımdaki geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

AS'ta yer alan habere göre takım içindeki seçenekleri değerlendiren teknik direktör Carlo Ancelotti, 2019 yılında takıma transfer olduğundan bu yana beklentilerin altında kalan Eden Hazard'a yeni bir rol vermeyi düşünüyor.

Benzema'nın yerini dolduracak

İspanyol devinin teknik ekibi, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı yıldıza, "sahte 9 numara" olarak görev vermek istiyor. Plana göre Hazard, Karim Benzema'nın forma giymediği veya dinlendirileceği maçlarda bu pozisyonda görev yapacak. Takımın yedek forveti ise Borja Mayoral olacak.

Yerini kaptırdı

3 yıldır Real Madrid'in formasını giyen Hazard, Vinicius ve Rodrygo'nun yükselen formları sonrası kadrodaki yerini de kaptırmıştı.

115 milyon Euro ödendi

2019 yılında Chelsea'den 115 milyon Euro'luk dev bir bonservis bedeli ile transfer edilen Hazard, Eflatuın-Beyazlılarda beklentilerin altında kalmış ve sık sık sakatlık problemleri ile de boğuşmuştu.

31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asist kaydetti.



