MLS ekiplerinden Los Angeles FC, transfer döneminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Los Angeles, İtalyan efsane Giorgio Chiellini'nin ardından Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan 33 yaşındaki Galli yıldız Gareth Bale'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Los Angeles forması giydiği bir videoyu kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ve kendisiyle özdeşleşmiş gol sevincini yapan Bale, gönderisini ''See you soon (Yakında görüşürüz.)'' notuyla takipçilerine aktardı. MLS ekibi de yıldız ismin bu gönderisini paylaşarak transferi duyurmuş oldu.









Tottenham'da yakaladığı büyük çıkışla Eylül 2013'te 100 milyon Euro bonservisle Real Madrid'e transfer olan Bale, Madrid ekibinde tüm kulvarlarda 258 maça çıktı ve 106 gol, 67 asistle skor katkısı verdi. Los Angeles ile 1 yıllık sözleşme imzalayan yıldız solak, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3'er UEFA Süper Kupa, La Liga, 1'er İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası zaferleri yaşadı.