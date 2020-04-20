Real Madrid'den kiralık olarak son 2 sezonda Borussia Dortmund forması giyen Achraf Hakimi, sergilediği performansla Avrupa devlerinin öncelikli transfer hedeflerinden biri haline geldi.

Oyuncuyla özellikle Londra ekipleri Arsenal, Chelsea ve Tottenham'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilse de Marca'ya göre Real Madrid, oyuncuyu bonservisiyle satmayı düşünmüyor.

Achraf Hakimi, Real Madrid'de şu an için aradığı şansı bulamaması durumunda dahi satılmayacak ve üst üste üçüncü sezonunu bir takımda kiralık olarak geçirebilecek.