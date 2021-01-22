Futbolu saran corona virüs, takımlarda futbolcuların, teknik kadronun, çalışanların da belalısı haline geldi. Özellikle virüse yakalanan futbolcuların 10 gün süre ile takımda yer alamamaları, teknik ekip için oldukça zorlu bir süreç yaşanmasına neden oluyor.

Ülkemiz futbolunda yaşanan vakalar tabii ki Avrupa'daki liglerde de görülmeye devam ediyor.

Son olarak İspanya La Liga'nın dev takımlarından Real Madrid'de corona virüs vakası yaşandı. Eflatun beyazlı takım, teknik direktörleri Zinedine Zidane'ın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fransız teknik adamın karantinaya alındı.

Los Galacticos, yarın TSİ 23:00'te Deportivo Alaves deplasmanına konuk olacak. Zidane bu maç ile birlikte Levante maçında da takımın başında yer alamayacak. Tecrübeli teknik adamın Huesca ile deplasmanda oynayacakları maçta takımla birlikte olması bekleniyor.



