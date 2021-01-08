İspanya LaLiga'da Real Madrid, teknik direktörü Zinedine Zidane'dan yoksun kalabilir. Franszı teknik adamın, Real Madrid'in oynayacağı Osasuna ve Athletic Bilbao maçlarını kaçırma riski bulunuyor.

Perşembe sabahı Zinedine Zidane'ın çevresinden birinin corona virüs testi pozitif çıktı. Sonrasında Zidane, maça 48 saat kala yapılan PCR testine tabi tutuldu ve burada negatif sonuç aldı. Yine de prosedürün farklı işlemesi nedeniyle öncelikle Osasuna maçında takımın başında yer alması beklenmiyor.

Prokotol gereği testi negatif çıkan Zidane'ın üç gün bekledikten sonra bir PCR testi daha yaptırması gerekiyor. Bu da en azından ilk etapta Osasuna maçını kaçırması anlamına geliyor.