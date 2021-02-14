İspanyol devi Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos'un biten sözleşmesi ile sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. David Alaba için girişimlerde bulunan Real Madrid, oyuncunun yıllık astronomik ücreti nedeniyle geri adım atmışken gündeme gelen son isim Manchester City'den Aymeric Laporte oldu.

Daily Star, Real Madrid'in yeni stoper adaylarından biri olarak Manchester City'den Aymeric Laporte'u gösterdi. Fransız oyuncunun City'de çok fazla süre alamaması nedeniyle iyi bir teklif gelirse sezon sonunda Manchester City'den ayrılabileceği belirtildi.

Laporte'un Manchester City ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve İngiliz ekibi, 2018'de oyuncuyu transfer ederken ödediği 65 milyon Euro'nun altında bir ücrete göndermeyi planlamıyor.