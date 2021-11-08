MENÜ

Real Madrid'de yaprak dökümü! 6 futbolcuyla yollar ayrılıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni kadro yapılanması kapsamında, ekonomik nedenlerle 6 futbolcuyu takımdan göndermeyi planlıyor.

08 Kasım 2021, Pazartesi 23:02 Son Güncelleme:
- A +
Real Madrid'de yaprak dökümü! 6 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Carlo Ancelotti'nin takımın başına geçmesi ile yeni bir döneme giren Real Madrid'de kadro planlaması kapsamında yüksek maaş alan futbolcularla yolların ayırılması planlıyor.

Sezon başında Sergio Ramos ve Raphael Varane'ın takımdan gitmelerinin ardından İspanyol ekibi yeni ayrılıklara hazırlanıyor. AS'ta yer alan habere göre Madrid, Isco, Marcelo, Eden Hazard, Gareth Bale, Luka Jovic ve Jesus Vallejo'yu takımdan göndermeyi planlıyor.

Eflatun-Beyazlı ekibin, bu oyunculardan oluşacak maaş boşluğunu ise Mbappe ve Haaland'ı kadrosuna katarak kullanmayı hedeflediği iddia edilenler arasında yer alıyor.


İlgili Haberler
Fransa Milli Takımı'nın antrenmanında şok! Paul Pogba sakatlandı



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...