Carlo Ancelotti'nin takımın başına geçmesi ile yeni bir döneme giren Real Madrid'de kadro planlaması kapsamında yüksek maaş alan futbolcularla yolların ayırılması planlıyor.

Sezon başında Sergio Ramos ve Raphael Varane'ın takımdan gitmelerinin ardından İspanyol ekibi yeni ayrılıklara hazırlanıyor. AS'ta yer alan habere göre Madrid, Isco, Marcelo, Eden Hazard, Gareth Bale, Luka Jovic ve Jesus Vallejo'yu takımdan göndermeyi planlıyor.

Eflatun-Beyazlı ekibin, bu oyunculardan oluşacak maaş boşluğunu ise Mbappe ve Haaland'ı kadrosuna katarak kullanmayı hedeflediği iddia edilenler arasında yer alıyor.











