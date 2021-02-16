Sezon sonu dünya yıldızı bir forveti transfer etme hedefindeki Real Madrid'in radarında iki isim var, Kylian Mbappe ve Erling Haaland... Diario As'ın haberine göre İspanyol devi iki oyuncudan birini kesinlikle almak istiyor ve transfer için 150 milyon euroluk bonservis ayrıldı.

Haberde kulübün ilk hedefinin Mbappe olduğu ve 22 yaşındaki Fransız forvetin talep ettiği 37 milyon euroluk yıllık maaşın da kabul edildiği belirtildi. PSG'nin transfer konusundaki tavrı olumsuz olursa, dümen Haaland tarafına çevrilecek. Norveçli oyuncu için de 150 milyon euroluk bonservis ayrıldı ancak İspanyolların iddiasına göre Haaland'ın maaşı Mbappe'ye oranla çok daha düşük ve yaklaşık 12 milyon euro...







