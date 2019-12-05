Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard yeniden sakatlandı. 1991 doğumlu oyuncunun sahalardan 6-8 hafta uzak kalacağı ve yaklaşık iki hafta sonra oynanacak El Clasico maçını da kaçıracağı bildirildi. Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico 18 Aralık 2019 tarihinde oynanacak.

Eden Hazard bu sezon sadece 1 gol atabildi

Eden Hazard bu sezon istediği performansı bir türlü gösteremedi. Hazard bu sezon La Liga'da sekiz maç, Şampiyonlar Ligi'nde beş maç olmak üzere toplam 13 müsabakaya çıktı ve sadece 1 gol atabildi.



