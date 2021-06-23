İspanyol devi Real Madrid'de kulübün efsanelerinden biri konumuna gelen Sergio Ramos takımdan ayrıldı. Ramos'un yerine savunmaya bir takviye yapmak isteyen Real Madrid, Roger Ibanez'i listesine aldı.

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Real Madrid, Roger Ibanez'in transferi adına girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Roma'ya kiralanan Borja Mayoral'ın da bonservisinin verilmesi ve Ibanez'in bonservis ücretinin düşürülmesi planlanıyor.

22 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon Roma forması altında 40 maça çıkarken 2 gol, 2 asistlik de hücum katkısı sağlamıştı.