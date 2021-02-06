İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, kaptanı Sergio Ramos'tan gelen haberle sarsıldı. Madrid ekibinin kaptanı Sergio Ramos, son dönemde forma giymesini engelleyen menüsküs rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmaya karar verdi.

Doktorların tavsiyeleri doğrultusunda sol dizinden ameliyat olmaya karar veren Ramos'un 6-7 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta eşleşmesi ve Huesca, Getafe, Valencia, Real Sociedad, Atletico Madrid, Elche ile Celta Vigo maçlarını da kaçırması bekleniyor. Ramos, ameliyat kararı öncesinde de 3 maçı kaçırmış ve Real Madrid, bunların 2'sinde mağlup olmuştu.



