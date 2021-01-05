İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Real Madrid'de Sergio Ramos krizi sürüyor. İspanyol oyuncu Real Madrid'in yaptığı son kontrat teklifini reddetti. Real Madrid, ekonomik kriz nedeniyle birer yıllık kontratlarla Ramos'u kadrosunda tutmak istiyor.

Tecrübeli savunmacı ise uzun yıllardır formasını giydiği takımdan istediği şartlarla sözleşmeyi kapmak istiyor.

Sergio Ramos'un ciddi taliplerinin de olması Real Madrid'in elini zayıflatan taraf. Özellikle son zamanlarda Guardiola yönetiminde Manchester City'nin ve PSG'nin tecrübeli savunmacının peşinde olduğu iddiaları gündeme geliyor.

Marca







