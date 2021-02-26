İspanyol devi Real Madrid, yeni sezonda eksik bölgelerine takviye yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sağ bekteki eksikliği gidermek için Real Madrid'in Metz forması giyen Fabien Centonze ile ilgilendiği iddia edildi.

Foot Sur7'in İspanyol basınına dayandırdığı iddialara göre Real Madrid, Metz'in başarılı sağ beki Fabien Centonze'yi kadrosuna katmak istiyor. Fakat Metz'in oyuncuyu kolay kolay bırakmayacağı ifade edilmekte. Bu sezon 26 lig maçının 25'ine ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Centonze'nin kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın Alvaro Odriozola'dan memnun olmaması ve Carvajal'in sakatlığında Lucas Vazquez'i orada kullanıyor olması sağ bek için bir takviye yapılacağı haberlerini artırmış durumda.