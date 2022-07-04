Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Real Madrid, tecrübeli başantrenör Pablo Laso ile yollarını ayırdı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada Pablo Laso'nun, birkaç hafta önce geçirdiği kalp krizinden sonra doktorlar ve kardiyoloji uzmanlarıyla görüşmeler yapıldığı ve şu anda görevibe devam etmesinin sağlığı için bariz riski ifade ettiğini duyurdu.

Ayrıca Real Madrid, geçtiğimiz hafta Pablo Laso'dan takımı yönetmeyi bırakmasını, sözleşmede belirlenen ekonomik koşullara tamamen uymasını, durumunun bu sezon nasıl gelişeceğini görmeyi beklemesini ve durumu Mart veya Nisan aylarında yeniden analiz etmesini istediğini belirtti.

Real Madrid'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Real Madrid tıbbi nedenlerle Pablo Laso'yu takımın başantrenörü olarak tutmama kararı aldı. Koçumuzun birkaç hafta önce geçirdiği kalp krizinden sonra Real Madrid, doktorlar ve kardiyoloji uzmanlarıyla birkaç istişare yaptı ve hepsi, şu anda takımın antrenörü olarak devam etmesinin sağlığı için bariz riski ifade etti. Geçen hafta Real Madrid, Pablo Laso'dan ilk takımı yönetmeyi bırakmasını, sözleşmede belirlenen ekonomik koşullara tamamen uymasını, durumunun bu sezon nasıl gelişeceğini görmeyi beklemesini ve durumu Mart veya Nisan aylarında yeniden analiz etmesini istedi. Kulübün önceliği, her şeyden önce Pablo Laso'nun sağlığı, ona olan saygı ve sevgisinden kaynaklanmaktadır. Real Madrid, bu kararın başantrenörümüzü üzdüğünü anlayabilir ancak hiçbir şey, hatta Real Madrid bile kimsenin sağlığının üzerinde değildir ve bu durumda bu kurumun kaçınamayacağı bir risktir."















