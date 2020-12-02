Real Madrid'in bu sezon toplamda 5. yenilgisini alması, teknik direktör Zinedine Zidane'ın geleceğinin tartışılmasına neden oldu.

Son olarak Marca'da yer alan habere göre Real Madrid'de Zidane'ın görevden ayrılması durumunda Mauricio Pochettino, bir numaralı aday olarak gösterildi.

Haberde, Mauricio Pochettino'nun haricinde kulübün yaşayan efsanelerinden Raul'ün de takımın başına geçebileceği ifade edildi. Raul, Real Madrid Castilla'da görev yapıyor.

48 yaşındaki Pochettino, 2014-2019 yılları arasında Tottenham'da görev yapmışt.

Zidane, son olarak düzenlediği basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini söylemişti.

(Ntv Spor)