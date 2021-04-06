Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool ve La Liga'daki Barcelona maçları öncesi savunma alarm veriyor.

İspanyol devinde son olarak Fransız defans oyuncusu Raphael Varane'nın koronavirüse yakalandığı açıklandı. 27 yaşındaki futbolcu hem Liverpool'a karşı hem de hafta sonu La Liga'da şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olan Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek. Madrid ekibi bir diğer defans oyuncusu Sergio Ramos da 1 Nisan'da sakatlığa kurban vermişti.

Zidane zor durumda

Bu gelişmelerin ardından Real Madrid'in kaderini belirleyecek dev maçlar öncesi teknik direktör Zinedine Zidane kara kara düşünüyor. Defansta alternatifsiz kalan Zidane'nın Liverpool karşısında savunma ikilisinde Fernandez ve Militao'ya görev vermesi bekleniyor.

Kader maçlarına çıkacak

Real Madrid'in Liverpool'u konuk edeceği Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. La Liga'nın 30. haftasındaki Real Madrid-Barcelona maçı ise 10 Nisan Cumartesi günü TSİ 22.00'de star alacak.





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