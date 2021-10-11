İspanyol devi Real Madrid gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Eflatun-Beyazlılar için de flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Sport, önümüzdeki yıllara damga vuracak bir kadro kurmak isteyen Los Galacticos'un, Borussia Dortmund'lu Erling Halaand için devreye gireceğini yazdı. Haberde, Norveçli futbolcunun transferini finanse edecek formülün de bulunduğu kaydedildi. İddialara göre; Real Madrid iki sene evvel İngiliz temsilcisi Chelsea'dan 115 milyon Euro'ya bonservisini aldığı ancak yaşadığı art arda sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Eden Hazard'ı satacak.

Belçikalı futbolcudan gelecek bonservisle de Dortmund'ta 67 maçta 68 gol atıp, 19 asist yapan 21 yaşındaki golcü için Alman ekibinin kapısını çalacak.

Son iki buçuk yılda Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan ve söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 9 asist üreten 30 yaşındaki Hazard geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sadece sahada eğlenebildiğimde kendim oluyorum. Madrid'de son iki yılda bu olmadı. Ancak Madrid'den bir başarısızlık olarak ayrılmayacağım. Sadece Real Madrid için yaratıldığımı göstermek istiyorum."