Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Real Madrid, dün La Liga'nın son haftasında çıktığı Real Betis karşılaşmasından 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Maçın ardından en çok konuşulan olaysa Real'in mağlubiyetinden çok takımın Galli süperstarı Gareth Bale'in yedek başladığı mücadelede hiç süre alamamasıydı. İspanyol ekibinin teknik patronu Zinedine Zidane ise müsabaka sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.

Zizou, 29 yaşındaki kanat forvetin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya verdiği yanıtta "Bu, onun Real'deki son maçı mıydı bilmiyorum. Maçta oynayamadığı için üzgünüm ama ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Eğer bir oyuncu takıma uyum sağlamıyorsa bana da düşen en iyi tercihi yapmaktır. Kimse Bale'in bu takım için yaptıklarını yok sayamaz ama ben bir antrenör olarak içinde bulunduğum anı yaşıyorum." ifadelerini kullanarak Bale'a adeta yol gösterdi.

Bu sezon gösterdiği performansla hem basın hem de taraftarların büyük eleştirilerine maruz kalan Bale, Real'le çıktığı 42 maçta 14 gol atarken 6 da asist kaydetmişti. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen oyuncunun mevcut sözleşmesi ise 2022 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler