İspanyol devi Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'ni kurma fikrine önderlik ederek hem futbol dünyasının hem de UEFA'nın büyük tepkisini çekmişti. Başkan Perez, bu kez çok farklı bir olayla gündeme geldi. İspanya'da yayın yapan Confidencial Gazetesi, Perez'in 2006 yılındaki bir ses kaydını yayınladı. Söz konusu kayıtta Perez'in, kulübün uzun yıllar kaptanlığını yapan iki efsane oyuncusu Raul Gonzalez (1994-2010) ve kaleci İker Casillas'a (1999-2015) çok ağır ithamlarda bulunduğu belirtildi.

'Yüz üstü bırakırlar'

Başkanın konuşmasında, "Sahtekârlık deyince Raul ilk sırada gelir, Casillas da ikinci. Bunlar çok büyük benciller. Kulübü değil, kendilerini düşünürler. Başarıyı istiyorsan Raul ve Casillas ile devam etmeyeceksin. Devam edersen hata yaparsın. Seni yüz üstü bırakırlar. Onlar, iki büyük hiçbiri. Özellikle Casillas, hiçbir zaman Real ayarında bir kaleci değil. Tarihimizin en büyük hayal kırıklıklarından biri" dediği öne sürüldü.

Perez: Komplonun bir parçası!

Başkan Florentino Perez, çıkan bu haber sonrası kulübün sitesinden bir açıklama yaptı. Söz konusu ses kaydındaki alıntıların konuyla ilgili olmadığı , bunu kaydeden gazeteci Jose Antonio Abellan'ın bunu gizli olarak yaptığı vurgulandı. Real Madrid'in, Avrupa Süper Ligi'ne katılımı nedeniyle kendisine karşı yapılan bir komplonun parçası olduğunu belirten Perez, "Abellan bunu yıllarca birilerine satmaya çalıştı. Sonunda bir gazete bunu aldı! Gerekli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım" dedi.