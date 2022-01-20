Real Madrid'de beklenen performansı veremeyen ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları narasında yer almayan Eden Hazard'ın takımdaki geleceği tartışılıyor.

Marca'da yer alan habere göre Real Madrid futbolcuyu takımdan göndermek istiyor. Ancak Hazard, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, Hazard'ın yüksek maaş yükünden kurtulmayı planlıyor. Hazard'ın ise Ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı, sezon sonu ise bu konuyu tekrardan değerlendirebileceği aktarılıyor.

Talipleri az

Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüp sayısı da oldukça az. Hazard'ın ismi eski takımı Chelsea ile anılıyor olsa da bu ciddi bir seçenek değil.

Futbolcuyla bir diğer Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu. Ancak küme düşmemek için mücadele eden takım, performansından emin olduğu futbolcuları kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bu sezon 16 maçta forma giyen Belçikalı futbolcu yalnızca 2 asistlik performans göstermiş durumda.



