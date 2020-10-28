Real Madrid'de Campazzo, ayrılık için gün sayıyor

Real Madrid'in Arjantinli yıldızı Facundo Campazzo, NBA'e gitmeye hazırlanırken yeni NBA sezonunun 22 Aralık'ta başlama ihtimali sonrası Kasım ayı sonunda Madrid ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

28 Ekim 2020, Çarşamba 14:38 Son Güncelleme:
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Real Madrid'de Campazzo, ayrılık için gün sayıyor

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İspanyol devi Real Madrid'in Arjantinli yıldızı Facundo Campazzo, Kasım ayı sonunda takımdan ayrılabilir. AS'ta yer alan habere göre NBA'e gitmeye hazırlanan oyuncu, yeni NBA sezonunun 22 Aralık'ta başlama ihtimali ile birlikte Aralık ayı başında ABD'deki yeni takımına katılması gerekiyor. 

NBA'de yeni sezonun 22 Aralık'ta başlamasına yönelik teklif kabul edilirse Campazzo, Kasım ayının sonuyla birlikte Real Madrid'e veda edecek. 

Real Madrid'den ayrılması durumunda 6 milyon Euro'luk bir bedel ödemesi gereken Campazzo'nun bunu karşılayarak bir NBA takımına imza atması bekleniyor. 



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