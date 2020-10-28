Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İspanyol devi Real Madrid'in Arjantinli yıldızı Facundo Campazzo, Kasım ayı sonunda takımdan ayrılabilir. AS'ta yer alan habere göre NBA'e gitmeye hazırlanan oyuncu, yeni NBA sezonunun 22 Aralık'ta başlama ihtimali ile birlikte Aralık ayı başında ABD'deki yeni takımına katılması gerekiyor.

NBA'de yeni sezonun 22 Aralık'ta başlamasına yönelik teklif kabul edilirse Campazzo, Kasım ayının sonuyla birlikte Real Madrid'e veda edecek.

Real Madrid'den ayrılması durumunda 6 milyon Euro'luk bir bedel ödemesi gereken Campazzo'nun bunu karşılayarak bir NBA takımına imza atması bekleniyor.







