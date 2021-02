İspanya LaLiga'da Real Madrid, Getafe'yi 2-0 mağlup ederken açılış golü Fransız yıldız Karim Benzema'dan geldi. Getafe maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Benzema, hakkında birçok ayrılık söylentisi çıkan teknik direktör Zinedine Zidane'a destek verdi.

Zidane ile yolların ayrılacağı haberlerini değerlendiren Benzema, "Biz profesyoneliz ve her duruma uyum sağlamalıyız. Teknik direktörün elinde bir sistemi var ve iyi olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Profesyoneliz ve kendimize güveniyoruz. Diğer her şey dedikodu. Real Madrid'de hep böyle oldu çünkü dünyanın en iyi kulübü" ifadelerini kullandı.