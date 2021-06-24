İspanyol devi Real Madrid, Kylian Mbappe ve Erling Haaland gibi isimlerin transferleri adına bir kaynak yaratma çabasında. Bu doğrultuda eldeki isimlerin bir kısmıyla yolların ayrılması gündemdeyken Gareth Bale ve Fenerbahçe 'nin transfer listesinde yer alan Marcelo ile de veda planlanıyor.

İspanyol basınından ABC'ye göre başkan Florentino Perez, Gareth Bale ve Marcelo ile yolları ayırma taraftarı... İki yıldızın da sözleşmeleri önümüzdeki sezonun sonunda bitecek ve bu yaz ayrılmaları durumunda 37 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlanabilecek. İki oyuncunun bu yaz serbest bırakılmaları bile gündemde olsa da hem Bale hem de Marcelo'nun sözleşmelerini tamamlamak adına bu sene takımda kalmak istedikleri belirtiliyor.

Real Madrid'de Bale ve Marcelo'dan maaş tasarrufu sağlanması planlanırken Luka Jovic, Dani Ceballos, Isco, Alvaro Odriozola, Mariano Diaz ve Brahim Diaz'ın da takımdan göndebilebilecekleri aktarılıyor.