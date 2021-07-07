Premier Lig ekiplerinden Everton'daki görevini bırakıp yeniden İspanyol devi Real Madrid'in başına geçen Carlo Ancelotti, eski takımından bir öğrencisinin peşine düştü. Goal'un haberine göre İtalyan teknik adam, Everton döneminde çalıştığı Brezilyalı yıldız Richarlison'un transfer edilmesini istiyor.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti, hücum hattına takviye isterken buna yönelik transfer listesinde Richarlison'un öncelikli konumda olduğu aktarılmakta. Henüz iki takım arasında ücret konusunda bir görüşme gerçekleşmese de kısa süre içerisinde temasların başlaması bekleniyor.

2018'den bu yana formasını giydiği Everton ile toplam 119 maça çıkan Richarlison; 42 gol, 9 asistlik hücum katkısı sağladı.