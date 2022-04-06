Real Madrid geçtiğimiz günlerde teknik direktör Carlo Ancelotti'nin corona virüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinaya girdiğini açıklamıştı. LaLiga 30. hafta mücadelesinde Celta Vigo deplasmanında İspanyol ekibinin başında Ancelotti'nin teknik ekipte görevli oğlu Davide Ancelotti yer almıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Mücadelesinde Chelsea maçı öncesi basında yer alan haberlerde Davide Ancelotti'nin yedek kulübüsünde olmaya devam edeceği yazılmıştı.

Ancak Real Madrid resmi sitesinde yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Carlo Ancelotti'nin COVID-19 testinin negatif çıktığını, bu nedenle ilk takım eğitim kampına katılmak için bu sabah Londra'ya gidecektir." ifadeleri kullanıldı.